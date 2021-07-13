Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В ближайшие часы в Ленинградской области на фоне продолжающейся жары ожидаются ливни и грозы с кратковременным усилением ветра до 15 м/с. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Pixabay.com Жителей Ленобласти предупредили о надвигающейся грозе

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В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП, возникновения происшествий на акваториях и дорогах Ленобласти.

По данным петербургского гидрометцентра, днем местами, преимущественно на юге Ленобласти прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днем +29…+34 градуса.