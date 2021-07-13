Веллингтон, 13 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Граждане РФ, проживающие на территории Новой Зеландии, вот уже более полутора лет не могут получить российский заграничный паспорт. Об этом говорится в открытом письме граждан РФ, проживающих в Новой Зеландии, направленном заведующему консульским отделом посольства России в Новой Зеландии Александру Попову.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничные паспорта

«Существующее положение с получением заграничных паспортов РФ вынуждает нас обратиться к Вам с требованием найти решение о скорейшей выдаче паспортов. В настоящее время, по сведениям из разных источников, уже около 800 граждан РФ проживающих на территории Новой Зеландии, ожидают получение заграничных паспортов РФ. У большинства граждан, которые подали заявку на получение паспорта через посольство Российской Федерации в г. Веллингтон, истекли действующие заграничные паспорта. Также срок ожидания нового паспорта у большинства заявителей превышает установленный регламентом и законом срок рассмотрения заявки и в отдельных случаях составляет уже 18 месяцев и более с момента подачи заявки на новый паспорт. На все запросы о разъяснении сроков и причин задержки выдачи новых паспортов работники консульского отдела посольства РФ, включая Вас, Александр Владимирович, отвечают устно или письменно, объясняя следующее: «Ваш паспорт изготовлен, но не может быть доставлен из Москвы в посольство РФ в Новой Зеландии из-за ограничений для дипломатических курьеров в связи с COVID-19». При этом не указывая никаких возможных сроков доставки паспортов», — говорится в тексте письма, имеющегося в распоряжении ИА REGNUM.

Граждане РФ отмечают, что отсутствие оригинала заграничного паспорта создает массу проблем в разных аспектах жизни: «Невозможно завершить оформление иммиграционных виз (в частности, резидентской визы), что является причиной возникновения новых бюрократических проблем связанными с оформлением детей в учебные заведения, сменой рабочего места, покупкой жилья, вылет из страны и т.д.».

Сограждане напомнили, что 19 сентября 2021 года состоятся выборы в Госдуму РФ, и попросили разъяснить, каким образом граждане Российской Федерации, срок действия паспортов которых истёк, и которые обратились по поводу выдачи нового паспорта в установленные законом сроки, смогут осуществить свое конституционное право активного участия в выборах на избирательных участка на территории Новой Зеландии: «Мы знаем, как прекрасно работники консульского отдела справляются со своими обязанностями во время обращения в посольство. Как часто нам идут на встречу и принимая во внимание персональные обстоятельства и прилагая совместные усилия для решения всех возникающих вопросов наиболее оптимальным способом там, где ситуация требует комплексного и нестандартного решения».

Граждане РФ в Новой Зеландии настоятельно требуют найти решение и принять меры по доставке их заграничных паспортов в страну «в самые кратчайшие сроки»: «Эпидемия COVID-19 по-прежнему имеет глобальный характер и вносит значительные коррективы и ограничения как в работу государственных институтов, так и в жизни простых граждан. Однако выдача паспортов в других консульствах и посольствах РФ продолжается, и граждане РФ могут пользоваться своим правом иметь паспорт гражданина РФ. Если прежние регламенты и процедуры не позволяют доставить паспорта в Новую Зеландию в сложившихся обстоятельствах, то рассмотрите альтернативные возможности и варианты доставки паспортов. Учитывая, как долго мы ожидаем паспорта и каково влияние отсутствия последних на нашу повседневную жизнь, мы с радостью предложим Вам возможные варианты пересылки паспортов в Новую Зеландию, если у вас не найдется альтернатив. В надежде на ваше понимание и готовность взять на себя ответственность по принятию необходимых мер для разрешения сложившейся проблемы».