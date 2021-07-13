Москва, 13 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 15 млрд рублей на обновление парка машин скорой помощи и закупку школьных автобусов. Об этом 13 июля сообщает правительство России.

Mos.ru Скорая помощь

На приобретение новых скорых планируется потратить более 5,5 млрд рублей. На эти средства будет закуплено 1,6 тыс. машин. Около 10 млрд рублей направлено на пополнение парка школьных автобусов, закупят не менее 4,1 тыс. транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2021 года будет закуплено не менее 4,1 тыс. школьных автобусов.