Владимир, , 11:17 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 12 июля назначил Германа Елянюшкина временно исполняющим обязанности своего заместителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Елянюшкин назначен на срок до согласования назначения на должность в порядке, установленном законом Владимирской области, но не превышающий срока губернаторских полномочий.

Работал на руководящих и государственных должностях во Владикавказе, Санкт-Петербурге, Москве, в Тюменской, Псковской и Московской областях. В частности, он занимал должности министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области и заместителя председателя правительства Московской области. В последние годы, сообщили в администрации, трудовая деятельность Германа Елянюшкина была связана с развитием строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В соцсетях Елянюшкина указано, что он является руководителем ФГБУ «Канал имени Москвы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Роман Годунин был уволен 8 июля за «представление работодателю подложных документов при поступлении на государственную службу». Он также является фигурантом уголовного дела о незаконном соглашении для победы на торгах на ремонт Рпенского проезда во Владимире.

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