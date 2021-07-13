Лондон, 13 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Обнародованы рендерные изображения нового Range Rover Sport от компании Land Rover. Изображения размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Range Rover Sport

Стоит отметить, что британский автопроизводитель уже ведет разработки внедорожника Range Rover Sport нового поколения. Рендеры удалось сделать на основе шпионских фотографий новинки.

Фотографии внедорожника дают представления о том, что дизайн модели будет мало отличаться от предшественника.

Рендерные изображения показывают те же пропорции модели, что и у актуальной версии внедорожника. Range Rover с приставкой Sport будет на 120 мм длиннее стандартной модификации. Он получит зауженные фары и небольшую радиаторную решетку. При этом корма модели будет напоминать комплектацию Velar.

Land Rover представит новинку в середине 2022 года. Причем первоначально появится версия с «мягким» гибридом.

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