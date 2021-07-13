Киев, 13 июля 2021, 11:21 — REGNUM Мнение о том, что Украина кормила всю Россию во времена СССР, не соответствовало действительности. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе передачи «30 лет распада СССР», опубликованной на Youtube-канале History Lab.
Он рассказал о том, как население Украины убеждали в необходимости выхода страны из состава СССР и обретения независимости.
По его словам, в 1989 году на Украине было проведено экономическое исследование, которое выявило, что платёжный баланс между УССР и РСФСР был «серьёзно отрицательным».
Кучма отметил, что этот факт стал очевиден, когда Россия перестала поставлять на Украину, в частности, нефть и газ по стоимости «меньше чая, меньше воды» и перешла на торговлю по мировым ценам. Это спровоцировало гиперинфляцию на Украине.
Бывший политик заявил, что все годы независимости Украина занималась только самоуничтожением и потеряла потенциал развития, который не удастся наверстать ни за 10, ни за 20 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко, комментируя статью о единстве народов России и Украины, написанную президентом России Владимиром Путиным, заявил, что продолжение русофобской политики и практики внешнего управления Украиной приведёт страну к распаду.
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