Киев, , 11:21 — REGNUM Мнение о том, что Украина кормила всю Россию во времена СССР, не соответствовало действительности. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе передачи «30 лет распада СССР», опубликованной на Youtube-канале History Lab.

Он рассказал о том, как население Украины убеждали в необходимости выхода страны из состава СССР и обретения независимости.

«Самую большую сумму [за независимость] платят простые люди. Потому что они верят обещаниям… Мы в какой-то мере этих людей обманывали, когда говорили, что Украина кормит всю Россию, считали всё, что на Украине производится, по мировым ценам, а не то, что Россия нам просто так поставляла», — заявил экс-президент.

По его словам, в 1989 году на Украине было проведено экономическое исследование, которое выявило, что платёжный баланс между УССР и РСФСР был «серьёзно отрицательным».

Кучма отметил, что этот факт стал очевиден, когда Россия перестала поставлять на Украину, в частности, нефть и газ по стоимости «меньше чая, меньше воды» и перешла на торговлю по мировым ценам. Это спровоцировало гиперинфляцию на Украине.

Бывший политик заявил, что все годы независимости Украина занималась только самоуничтожением и потеряла потенциал развития, который не удастся наверстать ни за 10, ни за 20 лет.

«Не хватило мудрости, силы воли… по большому счёту, ума не хватило. Но за это рассчитываются не те, кто принимал решения и принимает решения», — подытожил Кучма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко, комментируя статью о единстве народов России и Украины, написанную президентом России Владимиром Путиным, заявил, что продолжение русофобской политики и практики внешнего управления Украиной приведёт страну к распаду.

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