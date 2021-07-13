Чебоксары, 13 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев не исключает введение денежной компенсации многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение бесплатных земельных участков. В случае принятия данного вопроса на законодательном уровне «решение этого вопроса растянем на несколько лет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики заявил сегодня, 13 июля, в ходе прямой линии.

Vk.com Скриншот прямой линии главы Чувашии Олега Николаева

Отвечая на вопросы пользователей социальных сетей, особое внимание было уделено предоставлению участков многодетных семей. С учётом того, что наиболее длинные очереди образовались в городах из-за дефицита свободных земель и большого числа многодетных семей, глава Чувашии не исключил принятие «иных решений».

«Мы сейчас рассматриваем, активно обсуждаем возможность введения права для многодетных семей, особенно тех, кто живёт в городах — вероятно, прежде всего для них это будет актуально — получить денежное возмещение. Скорее всего, это будет не одномоментно, потому что очереди копились уже несколько лет. И если даже такое решение будет принято, то скорее всего, мы решение этого вопроса растянем на несколько лет. По очерёдности будем удовлетворять потребности таких людей. Но это не обязательно, мы только предоставим такое право, если будет принято такое решение», — сказал Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, большие очереди из-за дефицита свободных земель и большого количества многодетных семей образовались в Чебоксарах и Новочебоксарске.