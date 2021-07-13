Глава Чувашии ответил многодетным семьям на вопросы о выплатах вместо земли
Чебоксары, 13 июля, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев не исключает введение денежной компенсации многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение бесплатных земельных участков. В случае принятия данного вопроса на законодательном уровне «решение этого вопроса растянем на несколько лет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель республики заявил сегодня, 13 июля, в ходе прямой линии.
Отвечая на вопросы пользователей социальных сетей, особое внимание было уделено предоставлению участков многодетных семей. С учётом того, что наиболее длинные очереди образовались в городах из-за дефицита свободных земель и большого числа многодетных семей, глава Чувашии не исключил принятие «иных решений».
Как сообщало ИА REGNUM, большие очереди из-за дефицита свободных земель и большого количества многодетных семей образовались в Чебоксарах и Новочебоксарске.