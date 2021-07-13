Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал строительство метро реальным проектом, однако с оговоркой, что транспортная система может появиться не в привычном для многих виде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта метро

«Я считаю, что Ростовское метро — это не мифический проект. Просто надо понимать, что такое метро. Некоторые считают, что это метро по проектам 70-х годов, как когда-то планировалось в Ростове. Вот это мифический проект. А если говорить о современных вариантах развития рельсового транспорта, то метро бывает и комбинированное, и скоростное, и мы продолжаем над этим работать, каким бы сложным он не был. Потому что на самом деле это финансово ёмкий проект», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2020 года власти Ростова-на-Дону объявили о разработке схемы лёгкого метро. Проектом должна была заняться компания из Санкт-Петербурга — ООО «А+С Транспроект». При этом приступить к строительству объекта планировалось не ранее 2025 года.