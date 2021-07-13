Москва, 13 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) пока не наблюдает большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в республике Рамиз Алакбаров.

Афганистан

«Насколько мне известно, вообще в целом перемещение за пределы Афганистана в связи с боевыми действиями пока не так значительно, как внутреннее перемещение», — сказал он РИА Новости.

По его слова, основная масса перемещенных лиц сегодня — это «внутренне перемещенные люди». Внутри Афганистана люди в основном двигаются в направлении крупных городских центров, уточнил Алакбаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алакбаров заявил, что ООН фиксирует рост числа смертей и ранений среди мирных жителей Афганистан.

По его словам, в Афганистане за первый квартал 2021 года были зарегистрированы 1783 гражданских лица убитыми либо ранеными, это на 30% выше, чем было в первом квартале 2020 года. Он уточнил, что это связано в том числе с выводом иностранных военнослужащих.

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