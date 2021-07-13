Оренбург, 13 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2021 года произошло 4658 пожаров. Их жертвами стали 65 человек, в том числе двое детей. Травмы получили 72 человека, среди которых пятеро детей, сообщает 13 июля ГУ МЧС по региону.

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«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе наблюдается негативная тенденция роста количества пожаров на 24,4%, а также травмированных людей на пожарах на 2,9%. Вместе с тем, количество погибших людей снизилось на 7,1%», — отметили в ведомстве.

За аналогией период 2020 года на территории области зафиксировано 3744 пожара с 70 погибшими и 70 ранеными.

Неосторожное обращение с огнем стало причиной 3 519 пожаров с начала 2021 года, а из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования произошло 704 пожара.

В ГУ МЧС по региону напоминают о необходимости соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.