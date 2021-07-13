Симферополь, , 11:16 — REGNUM Евросоюзу следует направить миссию в Крым и отреагировать на блокаду полуострова со стороны Украины. Об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, который 13 июля участвовал в совещании по правам человека, проходившем по видеоконференцсвязи на площадке ОБСЕ.

Гурзуф. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Чегринец докладывал о санкционной политике Запада в отношении Крыма, а также рассказал о том, что страны ЕС игнорируют блокады региона, устроенные Киевом. Представители Украины мешали его выступлению, а ведущая совещания заявляла, что доклад к делу не относится.

Представитель Крыма призвал страны Евросоюза ответственно подойти к соблюдению прав человека. Он заявил, что у ЕС есть шанс доказать право на ведение самостоятельной независимой внешней политики.

Для этого нужно «направить миссию в Крым и лично убедиться в нарушении прав крымчан со стороны Украины, а также дать принципиальную оценку всем устроенным блокадам», — приводит слова Чегринца РИА Новости.

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