Джакарта, , 11:06 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в инаугурации молодых военных офицеров, сообщает Kompas.

Солдаты вооруженных сил Индонезии AWG97

По этому случаю 227 офицеров закончили Военную академию, 101 офицер закончил Военно-морскую академию и 91 офицер — Военно-воздушную академию.

Кроме того, глава государства принял на службу 281 офицера, окончившего полицейскую академию.

Инаугурация началась с оглашения указа президента о назначении офицеров.

Президент попросил офицеров укреплять единство и целостность.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиизаявил, что инвестиции — это главный ключ к восстановлению страны во время пандемии.

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