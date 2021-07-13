Кострома, 13 июля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Количество вагонов в «Ласточке» из Москвы в Кострому удвоится в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Наталья Диева Скоростной электропоезд

Усиление связано с повышенным спросом на перевозки из-за периода каникул и отпусков. Скоростной электропоезд будет курсировать по маршруту сдвоенными составами из 10 вагонов по пятницам и воскресеньям, начиная с 16 июля и заканчивая 30 августа.

Напомним, что первая «Ласточка» пришла в Кострому 17 июля 2020 года. Менее чем за год она перевезла более 200 тысяч пассажиров. Кроме этого, в ближайшее время костромичи ждут появления второго скоростного электропоезда из столицы в областной центр. По словам действующего депутата Госдумы Алексея Ситникова, событие должно состояться в течение ближайших месяцев.