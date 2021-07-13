Москва, 13 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Число участников массовой драки у метро «Кузьминки» в Москве могло составить до 400 человек, сообщает 13 июля телеканал РЕН ТВ.

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По данным СМИ, сообщение с соответствующими цифрами поступило в полицию. Его автор пояснил, что в одном из чатов узнал, что количество участников драки должно быть от 200 до 400 человек.

Уточняется, что в итоге в конфликте приняли участие около 180 человек, 102 из которых задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 12 июля в Москве возле станции метро «Кузьминки» произошла массовая драка уроженцев Киргизии и Таджикистана.