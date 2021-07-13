Москва, , 10:58 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию о предполагаемой причастности американской частной военной компании к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза.

«Ну и где? Где санкции, заявления «семёрки», истерика американских правозащитников? А повод более чем ужасающий», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Захарова уточнила, что на Гаити вылетела американская межведомственная делегация, чтобы разобраться в ситуации с американской ЧВК, чьи сотрудники обвиняются в причастности к убийству президента Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Гаити арестовали одного из возможных организаторов убийства президента страны Жовенеля Моиза. Задержанным оказался некий Кристиан Эммануэль Санон.

У него при обыске обнаружили шляпу с символикой Управления по борьбе с наркотиками США, а также боеприпасы, части оружия и автомобильные номера Доминиканской Республики. Напомним, 7 июля неизвестные боевики напали на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, в результате чего глава государства погиб от полученных ранений.

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