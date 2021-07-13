Кейптаун, , 11:14 — REGNUM С призывом прекратить беспорядки на территории ЮАР обратился к их участникам президент страны Сирил Рамафоса. Об этом 13 июля сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на Bloomberg.

«Это не мы. Снова и снова мы должны выбирать другой путь-мир, взаимодействие и демократию», — сказал он.

Также Рамафоса добавил, что происходящие в настоящее время беспорядки — «это оппортунистические акты преступности, когда группы людей провоцируют хаос просто как прикрытие для грабежей и воровства».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в ходе беспорядков в ЮАР, начавшихся 9 июля в знак протеста против тюремного заключения экс-президента страны Джейкоба Зумы, погибли не менее шести человек.