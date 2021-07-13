Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Аномальный для Петербурга июльский зной продолжается. Во вторник, 13 июля, погоду вновь определяет антициклон. При небольшой облачности дождей не ожидается, это будет уже 15-й подряд сухой день, сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

08.mchs.gov.ru В Петербурге больше двух недель не было дождя

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

По его словам, температура будет на шесть-семь градусов выше климатической нормы. Днём термометры покажут +30…+32 градуса, по Ленинградской области ожидается +28…+33 градуса. Ветер северо-восточный 2−7 м/с.

«Суточный рекорд максимальной температуры воздуха для сегодняшнего дня составляет +32,2 градуса и установлен в 1941 году, — заметил специалист. — В среду и четверг в Санкт-Петербурге без осадков и +31…+33 градуса, в пятницу кратковременные дожди, грозы и +29…+31 градус».

Напомним, 11 июля 2021 года погода в городе на Неве преодолела температурный рекорд 1941 года (+30,6 °С): воздух в городе прогрелся до +34,2 °С. Ранее температурный рекорд был зафиксирован 7 июля.