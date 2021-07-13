Стокгольм, , 11:06 — REGNUM «Зеленые» и «Левые» выступили с требованием, чтобы власти Швеции немедленно прекратили депортации в Афганистан. Об этом 12 июля написала газета Fria Tider.

На днях афганское правительство объявило, что не будет принимать своих граждан из третьих стран, включая Швецию, в течение последующих трех месяцев. Поводом для решения послужила ухудшающееся состояние безопасности в стране из-за атак боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на правительственные войска.

«Я считаю невероятно важным, чтобы правительство серьезно отнеслось к этому заявлению и прекратило насильственные депортации», — заявила представитель «Левых» по миграционной политике Кристина Хей Ларсен.

Аналогичного мнения придерживается ее коллега, представитель «Зеленых» по миграционной политике Расмус Линг.