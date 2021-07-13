Москва, 13 июля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Цены на продукты питания в 2021 году в России будут расти в рамках инфляции. Об этом советник министра сельского хозяйства Юрий Косован сообщил 13 июля журналистам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продуктовый магазин

«Минсельхоз ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции», — сказал Косован.

Он отметил, что сейчас производители отпускают все основные продукты питания по стабильным ценам. Принятые правительством РФ меры поддержки и регулирования привели к снижению волатильности, новый сельскохозяйственный год начался без резких колебаний.

Косован добавил, что в некоторых случаях цены снизились. Так, из-за пошлин и новых мер поддержки подешевели пшеница и мука, потому уровень цен на хлеб остался прежним.

Кроме того, почти не меняются цены на сахар и подсолнечное масло, а в ценах на рис и гречку нет «резкой динамики».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель российского Союза потребителей Петр Шелищ заявил, что осенью в России могут подорожать основные продукты питания.

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