Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал строительство канатной дороги абсолютно реальным проектом, который может быть уникальным. Впервые о канатной дороге заговорили два года назад.

katarzynajavaheri0 Канатная дорога в Тбилиси

«Сегодня инвесторы активно входят в вопрос, связанный с созданием объекта. [Есть те, кто] готов проектировать и создавать канатную дорогу. Этот объект может быть абсолютно уникальным, и он может иметь развитие, так как левобережная зона будет развиваться. У нас это точно сработает, у нас прекрасные ландшафты», — сказал глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

ИА REGNUM напоминает, что ранее власти Ростова-на-Дону сообщили, что канатную дорогу через реку Дон начнут строить не ранее, чем в конце 2022 года.