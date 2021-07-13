Калуга, 13 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В Калужской области наблюдается неуклонный рост заболевших COVID-19 во всех возрастных группах, особенно среди населения трудоспособного возраста — 18−29 лет и 30−49 лет. Кроме того, заболеваемость среди жителей в возрасте 50−64 лет выросла в два раза. Об этом 13 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По количеству заболевших COVID-19 Калужская область занимает 51-е место в Российской Федерации. Охват тестированием составляет почти 300 на 100 тысяч населения, за сутки в среднем проводится свыше трех тысяч лабораторных исследований.

С 21 июня по 12 июля управлением административно-технического контроля по Калужской области совместно с сотрудниками УМВД России проведено 1576 мониторинговых мероприятий, выявлено 116 нарушений, составлено 108 протоколов. За этот период проверено 1413 объектов торговли, 131 объект общественного питания, 18 муниципальных маршрутов, 158 единиц общественного транспорта, 91 такси. С начала пандемии судами рассмотрено 1285 материалов по несоблюдению ограничительных мер, сумма наложенных штрафов составила 4 млн 600 тысяч рублей.