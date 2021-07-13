Пекин, 13 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Сети обнародованы фотографии лимузина Audi A8L в версии S Line. Снимки размещены на сайте Autohome.

Autohome Audi A8L S Line

Дорожные испытания новинки проходят в Китае. Машина частично покрыта камуфляжем, что не мешает отметить зеленый металлический окрас кузова.

Версия S Line отличается спортивной внешностью, которую подчеркивает затемненная радиаторная решетка и сквозной воздухозаборник снизу.

По предварительной информации, основные изменения произойдут в задней части автомобиля. При этом боковые части модели остались почти неизменными по сравнению с актуальной версией.

Пока о технических характеристиках новинки ничего неизвестно. Актуальная версия Audi A8L оснащается турбированным двигателем объёмом 3,0 л с гибридной 48-вольтовой установкой и четырехлитровым восьмицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом и гибридом. Мощность силовых установок составляет 286, 340 и 480 л. с.

Напомним, в 2022 году Audi представит три концепт-кара Sphere, которые получат названия: Sky Sphere, Grand Sphere и Urban Sphere.

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