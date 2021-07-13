Глава Чувашии рассказал о трате «в никуда» бюджетных средств
Чебоксары, 13 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев назвал основные проблемы в обеспечении участками многодетных семей: это отсутствие инфраструктуры, на что требуются большие средства, и дефицит земель в городах, где самые длинные очереди. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель региона заявил сегодня, 13 июля, в ходе прямой линии, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.
При анализе поступивших накануне вопросов были выделены вопросы поддержки многодетных семей, в том числе в части предоставления им бесплатно в собственность земельных участков. Большие очереди из-за дефицита свободных земель и большого количества многодетных семей образовались в Чебоксарах и Новочебоксарске, которые в этом смысле находятся «в ущемлённом состоянии».
Олег Николаев, который возглавил Чувашию в январе 2020 года, напомнил, что несколько лет назад для чебоксарских семей были выделены участки в Моргаушском районе, но при этом встал вопрос обеспечения земель инфраструктурой — газом, электричеством, водой.
Глава Чувашии акцентировал внимание на рациональном использовании земель.