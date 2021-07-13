Чебоксары, 13 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев назвал основные проблемы в обеспечении участками многодетных семей: это отсутствие инфраструктуры, на что требуются большие средства, и дефицит земель в городах, где самые длинные очереди. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом руководитель региона заявил сегодня, 13 июля, в ходе прямой линии, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей.

Vk.com Скриншот прямой линии

При анализе поступивших накануне вопросов были выделены вопросы поддержки многодетных семей, в том числе в части предоставления им бесплатно в собственность земельных участков. Большие очереди из-за дефицита свободных земель и большого количества многодетных семей образовались в Чебоксарах и Новочебоксарске, которые в этом смысле находятся «в ущемлённом состоянии».

Олег Николаев, который возглавил Чувашию в январе 2020 года, напомнил, что несколько лет назад для чебоксарских семей были выделены участки в Моргаушском районе, но при этом встал вопрос обеспечения земель инфраструктурой — газом, электричеством, водой.

«Следующая проблема: есть у нас участки, которые выделены на многодетные семьи, они оснащены газом, электричеством, другой инфраструктурой, но при этом до сих пор [семьями] не ведутся соответствующие строительные работы и получается, что мы с вами тратим бюджетные деньги, скажем так, в никуда», — констатировал Олег Николаев.

Глава Чувашии акцентировал внимание на рациональном использовании земель.

«Когда тратим средства на инфраструктуру и участки остаются незастроенными, остаются пустыри и заросли сорняков, кустарников, это, конечно же, не здорово. Потому что на сегодняшний день у нас активно развивается агропромышленный комплекс, есть достаточно большое количество хозяйствующих субъектов, которые просят дополнительные земельные участки, а мы, получается, земли сельхозназначения выводим», — сказал руководитель республики.