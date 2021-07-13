Челябинск, 13 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Челябинске вылет самолёта до Самарканда задержали более чем на 16 часов О этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Chelyabinsk2020 Международный аэропорт Челябинск имени И.В.Курчатова — аэропорт федерального значения класса «Б» в городе Челябинске

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По плану рейс N 1237 авиакомпании «Red Wings» должны были осуществить 13 июля в .10:35 по местному времени. Но фактически вылет отложили на 14 июля 03:00.

Причиной задержки стала жара в Самарканде. Пассажиров уже уведомили смс-сообщениями. Всего на рейс зарегистрированы 100 человек, из них восемь детей.