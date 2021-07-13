Саратов, 13 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Саратове восстановят триумфальную арку XIX века, которая располагалась на пересечении улиц Чернышевского и Радищева. Об этом заявил вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

Кизенков Константин Саратов

«Не все уникальные объекты сохранились до наших дней. На старых снимках часто попадалась арка, ставшая в конце XIX века визитной карточкой Саратова, на пересечении Большой Сергиевской и Никольской улиц. Теперь это улицы Чернышевского и Радищева. Она была построена в 1871 году к визиту императора Александра II в Саратов, но в 1925—1927 годах «царские ворота» снесли», — написал он в своем telegram-канале.

По мнению Бусаргина, будет правильным спустя почти столетие возродить этот объект. Это будет новодел, но он должен стать точной копией утраченной арки. В настоящее время эту территорию занимает контрольно-пропускной пункт, относящееся к ПАО «Т Плюс», отметил Бусаргин.

«С компанией есть понимание по разрешению ситуации, будем работать в направлении выделения земельного участка под строительство», — добавил председатель правительства.

Перед муниципалитетом стоит задача предусмотреть дальнейшее развитие территории, как общественного пространства, тем более планируется соединить ее с набережной. Архитекторы подготовят проект, который в дальнейшем будет обсуждаться с краеведами.

В случае оперативного выполнения поставленных задач, объект может появиться на историческом месте уже в текущем году.

«Однозначно могу сказать, что это будет благотворительный проект», — резюмировал Роман Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове на месте бывшего комбикормового завода планируется воссоздать исторические объекты и открыть Никольский взвоз.

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