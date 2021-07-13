Москва, 13 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Организация объединенных наций (ООН) фиксирует рост числа смертей и ранений среди мирных жителей Афганистана, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам в республике Рамиз Алакбаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Если сравнивать первый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года, то у нас имеет место 29% повышения в уровне смертности и получения ранений гражданским население», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в Афганистане за первый квартал 2021 года были зарегистрированы 1783 гражданских лица убитыми либо ранеными, это на 30% выше, чем было в первом квартале 2020 года.

Он уточнил, что это связано в том числе с выводом иностранных военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты выводят свои войска из Афганистана достаточно спешно и при этом побросав огромное количество техники и другого оборудования.

Глава МИД РФ добавил, что к американцам остается главный вопрос, почему имея на каком-то этапе в Афганистане более чем стотысячный контингент НАТО, они в течение 20 лет ничего не смогли сделать в стране, а также каких результатов они собираются достичь с гораздо меньшим присутствием за пределами Афганистана.