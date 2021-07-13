Сеул, , 10:59 — REGNUM В МИД Южной Кореи вызвали представителя японского посольства в стране по поводу содержания «Белой книги по обороне Японии». Об этом 13 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ли Сан Нёль провёл 13 июля встречу с советником-посланником посольства Японии в Сеуле Хирохисой Сома в 11:00 по местному времени и выразил ему протест.

Ранее в тот же день министр обороны Японии Нобуо Киси представил содержание документа на заседании кабинета министров. В нём острова Токто в Японском море, которые принадлежат Южной Корее, описаны как «спорные территории».

Отметим, что с 2005 года Токио предъявляет притязания на острова Токто в «Белой книге по обороне» и «Синей книге по дипломатии», что вызывает резкую реакцию со стороны официального Сеула.

Токто — группа небольших островов, расположенных в западной части Японского моря. Суверенитет над островами оспаривается Японией и Южной Кореей. После окончания Второй мировой войны островами управляет Южная Корея.