Ярославль, 13 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Ярославле полиция оштрафовала мужчину, который поднимал штангу на проезжей части самого оживлённого проспекта города. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

Скриншот видео из группы «Подслушано в Ярославле» ВК Штангист на Московском проспекте

9 июля 2021 года в социальных сетях распространилось видео, на котором спортсмен выжимает штангу на Московском проспекте.

«В отношении мужчины 1991 г.р. составлен протокол об административном правонарушении, наложен административный штраф в размере 500 рублей», — сообщили в пресс-службе МВД.

В полиции подчеркнули, что проезжая часть, это не место для развлечений.