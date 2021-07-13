Москва, 13 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» выпустили продукции на 3,7 млрд рублей, сообщил 13 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов

Он отметил, что показатель на 28% превышает результаты первого квартала 2020 года и находится на уровне 2019 года.

«Основной объём — более 70% — обеспечили предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукции на 2,6 млрд рублей», — рассказал Ефимов.

По его словам, в тройке лидеров оказались предприятия фармацевтического и медицинского кластера, а также информационно-коммуникационных технологий.

Заместитель мэра рассказал, что общее число рабочих мест по данным на конец первого квартала в ОЭЗ превышает 7,3 тысячи.