Джакарта, , 10:36 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что инвестиции — это главный ключ к восстановлению страны во время пандемии, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

По словам главы государства, инвестиции также важны для ускорения экономического роста.

Джоко Видодо «В нынешних условиях пандемии инвестиции являются основным ключом к восстановлению и ускорению экономического роста»

По словам президента, правительство предприняло различные усилия для поощрения инвестиций. Одним из них является закон о создании рабочих мест, который направлен на улучшение инвестиционной экосистемы и деловой активности в Индонезии.

Кроме того, правительство обеспечивает защиту малых и средних предприятий, а также национальной промышленности.

Правительство Индонезии также создало целевую группу для ускорения инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудипризвала ускорить распространение вакцины против коронавируса.

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