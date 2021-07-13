Джакарта, 13 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что инвестиции — это главный ключ к восстановлению страны во время пандемии, сообщает Kompas.

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Джоко Видодо

По словам главы государства, инвестиции также важны для ускорения экономического роста.

«В нынешних условиях пандемии инвестиции являются основным ключом к восстановлению и ускорению экономического роста»
Джоко Видодо

По словам президента, правительство предприняло различные усилия для поощрения инвестиций. Одним из них является закон о создании рабочих мест, который направлен на улучшение инвестиционной экосистемы и деловой активности в Индонезии.

Кроме того, правительство обеспечивает защиту малых и средних предприятий, а также национальной промышленности.

Правительство Индонезии также создало целевую группу для ускорения инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудипризвала ускорить распространение вакцины против коронавируса.