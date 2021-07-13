Москва, , 10:43 — REGNUM Российский МИД направил американскому посольству ноту из-за кражи стрелочного указателя на железнодорожной станции под Тверью. Указатель снял сотрудник диппредставительства США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 июля в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Инцидент произошёл весной 2021 года на железнодорожной станции Осташков. По словам Захаровой, позже этот сотрудник американского посольства просто вернулся на родину.

Она рассказала, что американской стороне была направлена дипломатическая нота от МИД РФ, также был запрос от правоохранительных органов. В таких случаях посольство может снять с сотрудника иммунитет и предать его местному суду.

«Но они сделали по-другому, что тоже в дипломатической практике не новость, они регулярно так поступают: они просто отправили его домой», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, весной на разъезде под Тверью пропал стрелочный указатель. Оказалось, что его снял и увёз в багажнике машины один из сотрудников посольства США в России. Тем самым американец подверг опасности пассажиров поездов.

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