Токио, 13 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan представил модернизированный электромобиль Leaf MY21 с повышенным уровнем безопасность. Об этом сообщается на сайте компании.

Nissannews Nissan Leaf MY21

Автомобиль укомплектован новой системой оповещения пешеходов, а также некоторыми дополнительными опциями помощи водителю.

В компании назвали новый звуковой сигнал Canto. Он был создан специалистами автопроизводителя в качестве саундтрека для всех электромобилей марки в Японии, после чего был адаптирован для европейского потребителя.

Предупреждающий звуковой сигнал машины изменяется по высоте в зависимости от того, ускоряется ли автомобиль или тормозит. Также он включается при движении задним ходом.

Кроме того, электрокар оснащён интеллектуальной системой обнаружения «слепых зон». Эта опция позволяет контролировать расстояние между машиной и близлежащим транспортом на автомагистрали. Если водитель начинает отклоняться в сторону, система автоматически направляет машину обратно на свою полосу движения.

Стоимость базовой комплектации нового автомобиля в Великобритании составляет 25 995 фунтов стерлингов (около 2,68 млн рублей).

Напомним, в 2022 году на автомобильной выставке в Токио будет официально представлена 405-сильная модель Nissan Z Nismo. На японский же рынок новинка поступит после своего дебюта в марте следующего года.

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