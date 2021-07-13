Челябинск, 13 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Замглавы управления ПФР по Челябинской области обвинён в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Следователи считают. что 12 июля он получил более 3 млн рублей. Взяткодателем оказался представитель одной из частных охранных организаций, а деньги предназначались за заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Чиновник был задержан при получении взятки. Вину он признал. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.