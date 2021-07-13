Екатеринбург, 13 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Уральская художница Наталья Пастухова разрисовала троллейбус в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Стенограффия» Разрисованный троллейбус

Пастухова превратила троллейбус в арт-объект «Лето». Теперь на транспортном средстве изображены два дракона в окружении луговых трав. Ключевые цвета рисунка — зеленый, голубой и оранжевый.

«Я представляю: будет мрачная осень, белая зима и будет ехать мой июльский троллейбус», — сказала художница.

Как сообщало ИА REGNUM, команда «Стенограффии» обещает в этом году помочь жителям с благоустройством дворов.