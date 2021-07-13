Москва, , 10:29 — REGNUM Законопроект, разрешающий фермерам строить магазины на своих землях, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Продукция крестьянско-фермерских хозяйств Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Предлагается прописать, что реализация фермерским хозяйством сельскохозяйственной продукции собственного производства на принадлежащим фермерскому хозяйству земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенном для осуществления деятельности фермерского хозяйства, допускается с использованием помещений, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, а также в нестационарных торговых объектов, размещаемых без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка. Одновременно вносится аналогичная норма в законодательство о сельскохозяйственных потребительских кооперативах.

Требования к помещениям, в которых допускается реализация фермерским хозяйством сельскохозяйственной продукции собственного производства, устанавливаются законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отмечается в документе.

В соответствии с земельным законодательством крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы не вправе на принадлежащих им земельных участках сельскохозяйственного назначения размещать стационарные торговые объекты и осуществлять в них торговлю произведенной продукцией, поскольку это является нецелевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.