Москва, 13 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий фермерам строить магазины на своих землях, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Продукция крестьянско-фермерских хозяйств

Предлагается прописать, что реализация фермерским хозяйством сельскохозяйственной продукции собственного производства на принадлежащим фермерскому хозяйству земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенном для осуществления деятельности фермерского хозяйства, допускается с использованием помещений, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, а также в нестационарных торговых объектов, размещаемых без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка. Одновременно вносится аналогичная норма в законодательство о сельскохозяйственных потребительских кооперативах.

Требования к помещениям, в которых допускается реализация фермерским хозяйством сельскохозяйственной продукции собственного производства, устанавливаются законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, отмечается в документе.

В соответствии с земельным законодательством крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы не вправе на принадлежащих им земельных участках сельскохозяйственного назначения размещать стационарные торговые объекты и осуществлять в них торговлю произведенной продукцией, поскольку это является нецелевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.