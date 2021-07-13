Якутск, 13 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Якутске суд вынес приговор бывшему генеральному директору АО «Якутская ярмарка» Михаилу Федорову — он признан виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Читайте также: В Приморье полицейский осужден за взятки

В ходе следствия установлено, что фигурант 20 января 2019 года в гостинице лично передал министру предпринимательства, торговли и туризма Якутии взятку в сумме 200 тыс. рублей.

Деньги были переданы за способствование в силу должностного положения министра в решении вопроса о передаче предприятию «Якутская ярмарка» туристических объектов, находящихся в управлении и собственности подведомственного министерству учреждения — «Дом Рыбака» и «Царство вечной мерзлоты».

При этом Фёдоров сказал, что будет передавать министру процент прибыли от работы этих объектов и процент от стоимости в последующем заключаемых с министерством предпринимательства контрактов по туристическим и иным направлениям, в том числе, выставочно-ярмарочным мероприятиям.

Факт передачи взятки зафиксировали силовики.

Приговором суда от 13 июля Михаил Федоров признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье осужден за взяточничество бывший участковый.