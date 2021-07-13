Порт-о-Пренс, , 10:33 — REGNUM Сотрудники полиции Гаити изучили аудиозаписи вербовки колумбийских наемников, которые убили президента страны Жовенеля Мойза. Об этом 13 июля сообщает ИА «Красная весна» со ссылкой на TeleSUR.

Уточняется, что получила две аудиозаписи, которые были записаны в конце января 2021 года, и на одной из них наемнику объясняют, что он должен пройти курс по основам наблюдения для того, чтобы получить работу. На второй записи говорится о ведении личных дел наемников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время покушения на него неизвестных в ночь с 6 на 7 июля.