Ижевск, 13 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. На территории лесного массива у деревни Сизево в Завьяловском районе в багажнике своего автомобиля было обнаружено тело 75-летнего жителя Ижевска. После возбуждения уголовного дела по данному факту по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») по подозрению в преступлении был задержан 60-летний житель Волгоградской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Лес

С 4 июля 75-летний житель Ижевска числился пропавшим без вести. По версии следствия, 2 июля подозреваемый прибыл в гости к совей знакомой в СНТ (садоводческое товарищество) «Дружба» в Завьяловском районе. Однако женщину он дома не застал и познакомился с одним из соседей дачницы. Мужчины выпили, после чего между ними произошла ссора, подозреваемый несколько раз ударил нового знакомого черенком лопаты, а спустя некоторое время обнаружил, что тот скончался.

Тело погибшего подозреваемый поместил в багажник автомобиля, который отогнал в лес. Затем на своем автомобиле он уехал в Волгоградскую область.

До настоящего момента произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Задержанный помещен под стражу по ходатайству следователя.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в октябре 2020 года задержали мужчину и женщину, которые перевозили в багажнике автомобиля такси тело водителя.

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