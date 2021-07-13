Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Полиция Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержала двоих мужчин, которые стреляли из пневматического пистолета по окнам жилого дома. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петр Данилов Красная Весна Двое пьяных мужчин ночью стреляли по окнам жилого дома в Купчино

Сообщение о стрельбе у дома 7/1 по улице Ярослава Гашека в Купчино поступило в полицию около полуночи 12 июля. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали двух нетрезвых мужчин, 30 и 36 лет. Оба были доставлены в отдел, где один из них признался, что стрелял из пневматики из хулиганских побуждений, разбив при этом окно квартиры на первом этаже жилого дома.

«Пневматический пистолет изъят, — уточнили в Главке. — По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Старший мужчина опрошен как свидетель и отпущен. Второй хулиган, которому принадлежит пневматический пистолет, задержан на основании статьи 91 УПК РФ».