Москва, 13 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Среди производителей вакцин от COVID-19, подавших заявление на регистрацию своего препарата в России, может быть китайская фармацевтическая компания Livzon Mabpharm Inc. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в Минздраве РФ.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

По словам источника, заявление китайской компании на клинические исследования может быть в процессе рассмотрения. В самом Китае вакцина V-01 этой компании пока не зарегистрирована, она проходит вторую стадию клинических испытаний.

Как пишет Reuters, данная вакцина может храниться при температура +2−8 градусов. Согласно исследованию китайских ученых, у большинства участников второй фазы исследования наблюдались побочные эффекты легкого или умеренного характера, при этом в нескольких случаях регистрировали и некий серьезный побочный эффект.

Ученые заявляют, что у получивших прививку V-01 уровень антител был примерно в два-три раза выше, чем у перенесших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что несколько зарубежных производителей вакцин от COVID-19 подали заявку на регистрацию своих препаратов в России. По его словам, как только соответствующее решение будет принято, иностранные вакцины «будут продаваться».

В Кремле не стали комментировать вопрос подачи заявок на регистрацию вакцин от COVID-19 иностранных производителей на территории России.

Читайте также: В России могут начать регистрацию иностранных вакцин от COVID-19