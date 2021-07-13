Калуга, 13 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Калужской области мобильные бригады будут вакцинировать от COVID-19 продавцов и покупателей на ярмарках выходного дня. Об этом 13 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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В настоящее время высокий темп вакцинации наблюдается в Барятинском, Перемышльском, Медынском, Жуковском, Боровском и Тарусском районах, низкий темп сохраняется в Бабынинском, Думиничском, Жиздринском, Куйбышевском и Юхновском районах.

В регион поступило 214 тыс. 328 комплектов антиковидной вакцины. На днях ожидается ещё 8 тыс. 670 тыс. вакцин для прививки от COVID-19.