От COVID-19 скончались ещё два жителя Калмыкии
Элиста, 13 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 13 июля.
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Коронавирус
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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 433 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.
ИА REGNUM напоминает, что суточный прирост числа заражений коронавирусом в Калмыкии составил 107, что на девять случаев больше, чем днём ранее.