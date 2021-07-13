Москва, , 10:13 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушения требований к гидам и экскурсоводам внесли в Госдуму депутаты во главе с Борисом Пайкиным (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Экскурсия «Ночной Петербург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Закон о правовом регулировании деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников» вступает в силу с 1 июля 2022 года. Парламентарии предлагают ввести штрафы за нарушения требований новых норм.

В частности, устанавливается запрет на оказание услуг экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника без прохождения аттестации — штраф составит максимум 50 тыс. рублей.

Выдача аттестата инструктора-проводника, сведения о которой не внесены в реестр организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, будет караться максимальным штрафом в 300 тыс. рублей.

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