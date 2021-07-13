Джакарта, , 10:13 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала ускорить распространение вакцины против коронавируса, председательствуя на пятой встрече группы взаимодействия COVAX с министром здравоохранения Эфиопии и министром международного развития Канады, сообщает Antara.

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На встрече подняли вопрос о прогнозах поставок вакцины в третьем и четвертом кварталах 2021 года.

«Глобальный разрыв в процессе вакцинации продолжает увеличиваться. Если так будет продолжаться, мир никогда не победит COVID-19», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Масуди.

Группа взаимодействия COVAX отправила 103 млн доз вакцины против коронавируса в 135 стран. Между тем 58 стран, включая Индонезию, предложили закупить вакцину через механизм разделения затрат.

На сегодняшний день Индонезия получила 11 228 460 доз вакцины по программе COVAX, которая состоит из вакцин AstraZeneca и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии заявил, что медицинские работники получат третью дозу вакцины против коронавируса.

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