Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Один из популярных спектаклей классического репертуара — «Дон Кихот» — закроет 188-й сезон Михайловского театра Санкт-Петербурга. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Mikhailovsky.ru Михайловский театр Петербурга закроет сезон показом «Дон Кихота»

Балет в трёх актах с прологом зрители смогут увидеть 14, 15 и 23 июля. На историческую сцену Михайловского театра выйдут бывшая солистка балетной труппы Большого театра, в настоящее время прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова (Китри) и премьер театра, заслуженный артист России Иван Васильев (Базиль).

«Исполнители главных партий свободны в выборе актерских красок — они не просто демонстрируют феноменальную технику и виртуозность, они в каждом спектакле по-новому проживают историю своих героев: побег, притворное самоубийство, долгожданное свадебное торжество», — рассказали в театре.

Постановщики спектакля: либретто — Мариус Петипа, хореография — Мариус Петипа и Александр Горский. В спектакле также использована хореография Нины Анисимовой, Игоря Бельского, Роберта Гербека, Касьяна Голейзовского, Фёдора Лопухова. Дирижёр —Павел Сорокин.