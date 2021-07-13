Пермь, , 10:09 — REGNUM В Пермском крае трое самовыдвиженцев претендуют на депутатский мандат в Госдуме, сообщает издание «Коммерсантъ».

Период самовыдвижения кандидатов в депутаты Госдумы РФ завершился. В избирком документы поступили от трех человек: Валерия Каменева — по округу №58), Люции Капустиной — по округу №59 и Дмитрия Чиркова — по округу №60. Все претенденты являются предпринимателями либо работниками коммерческих организаций. Кандидатам необходимо собрать от 1,5 до 1,7 тыс. подписей в свою поддержку.

Напомним, на 19 сентября выборы депутатов в Госдуму. Голосование продлится три дня (17−19 сентября). Этап выдвижения кандидатов от партий завершится 23 июля.