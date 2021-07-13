Элиста, 13 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Ещё 107 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 13 июля. Это на девять случаев заражения больше, чем днём ранее.

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Лечение в ковидных госпиталях получают 569 пациентов с коронавирусом. В тяжёлом состоянии находятся 23 человека. На самоизоляции остаются 2 112 жителей Калмыкии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 22 866 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 21 047 носителей инфекции.