Каракас, 13 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Венесуэле задержан оппозиционный представитель Фредди Гевара. Об этом сообщает прокуратура страны.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

«В этот понедельник, 12 июля, прокуратура запросила ордер на арест Фредди Гевары, который был задержан SEBIN [сотрудниками службы национальной разведки Венесуэлы] из-за его связи с экстремистскими и военизированными группами, имеющими отношения с правительством Колумбии», — говорится в сообщении ведомства.

В целях проведения этого расследования были назначены два прокурора национальной юрисдикции.

В прокуратуре уточнили, что Гевару подозревают в терроризме, покушении на конституционный порядок, преступном сговоре и предательстве.